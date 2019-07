Face à de mauvais résultats financiers, Nissan va se séparer de 10% de ses employés

Un bénéfice quasi-nul pour ce second trimestre



Une importante restructuration et une diminution de la production pour sauver le groupe



Source : CNET

dans la tourmente. Le groupe automobile japonais, partenaire de Renault, a annoncé des résultats «», selon les termes de son PDG Hiroto Saikawa pour le deuxième trimestre 2019.Lenet a fondu comme neige au soleiltandis que le chiffre d'affaires a reculé de 12,7 %, soit 2 372,4 milliards de yens, sur la période.Hormis la Chine, où les ventes restent solides,. Nissan avance un contexte de ralentissement général du marché de l'automobile pour expliquer cette contre-performance quasiment historique pour le groupe.», indique Hiroto Saikawa. Le constructeur va commencer par réduire ses coûts(soit 7 % de son effectif) et réduire sa production de 10 % d'ici 2023.Huit sites de production parmi ceux implantéssont déjà visés par ces mesures et Nissan envisage de les poursuivre dans six usines supplémentaires., principalement celles fabriquant les voitures compactes du constructeur, boudées par les consommateurs au profit des SUV.Hiroto Saikawa s'est également déchargé sur, l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan et aujourd'hui embourbé dans des affaires de détournement des fonds de l'entreprise pour son usage personnel. Il explique que les réformes initiées par son ex-supérieur étaient trop coûteuses et les investissements technologiques trop importants pour répondre aux nouvelles exigences gouvernementales.Nissan vise toujours pour cette année 2019 un bénéfice net de 170 milliards de yens (− 46,7 %) et un chiffre d'affaires de 11 300 milliards de yens (− 2,4 %) avant de retrouver le chemin de la croissance après cette cure d'austérité.