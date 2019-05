Renault et Fiat Chrystler discutent d'une fusion destinée à former un géant mondial

IgorGolovniov / Shutterstock.com

La possibilité de devenir le premier constructeur auto mondial

Renault accepte officiellement de discuter

Le monde de l'pourrait bientôt être bouleversé par l'association de deux acteurs de poids. Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai, le constructeur(FCA) a adressé une lettre dans laquelle il propose tout à fait officiellement, parfaitement équitable à 50-50, pour former l'un des mastodontes du secteur. Les discussions sont ouvertes.Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler souhaiterait fusionner avec le groupe français Renault, ce qui permettrait, en l'état, de créer leavec quelque 8,7 millions de véhicules vendus chaque année et un chiffre d'affaires de 170 milliards d'euros, d'après un communiqué publié ce lundi 27 mai.Dans l'idée de constituer «», la fusion des deux groupes pourrait même(et de loin !) si Fiat Chrysler venait à s'associer avec Renault, mais aussi avec les deux autres membres de son alliance, Nissan et Mitsubishi. La fusion pèserait alors pour près de, bien loin devant les deux leaders mondiaux du secteur, Volkswagen et Toyota (entre 10 et 11 millions d'unités écoulées chacun en 2018).L'un des objectifs affichés de Fiat Chrysler est par ailleurs de devenir un leader mondial qui placerait les technologiques dites de « transformation » au cœur de l'attention,. Les synergies attendues seraient de l'ordre de 5 milliards d'euros pour FCA et Renault. Sur le plan salarial, cette fusion pourrait ravir les employés actuels des deux parties, puisque, assure Fiat Chrysler dans son communiqué.Lundi en fin de matinée et après la réunion de son conseil d'administration, Renault a adressé sa réponse à FCA et indique avoir décidéLe 29 mai, le prochain conseil de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi sera l'occasion d'en savoir plus sur la façon dont les Japonais appréhendent cette possible fusion.