La version restylée de la Kia Rio proposera une motorisation hybride

L’actuelle version de la Rio date de 2017, et les évolutions stylistiques à l’extérieur ne sont pas flagrantes. Toutefois les modifications apportées sont plus utiles qu'elles ne sont visibles au premier coup d’œil.

Le constructeur coréen présente ainsi un nouveau groupe motopropulseur hybride, basé sur un bloc essence 1,0 à 3 cylindres, couplé à un alterno-démarreur de 48 volts qui permettra de réduire les émissions de CO 2 d’environ 8 % sur le cycle d’homologation WLTP. Ce nouveau moteur proposera deux puissances, 100 et 120 chevaux.

Sur la Rio, il sera accompagné d’une nouvelle boite de vitesse manuelle à commande par câbles, pilotée par un embrayage à contrôle électronique. Une motorisation 1,2 essence sera également disponible avec une puissance de 84 chevaux.

Selon Emilio Herrera, directeur des opérations de Kia Motors Europe : « La Rio est une voiture importante pour Kia en Europe et dans le monde, et c'est un point d'entrée dans la marque Kia pour de nombreux conducteurs. Le modèle amélioré s'appuie sur les points forts de la voiture - praticité, qualité et technologie - avec des groupes motopropulseurs nouvellement électrifiés, un design actualisé et des fonctionnalités de sécurité et de télématique avancées ».