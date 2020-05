Une version électrique pour sauver les ventes de la Kia Stinger

La berline sportive du constructeur coréen se vend moins bien que par le passé, les chiffres de 2018 et 2019 accusent une baisse de 18%. Un restylage devrait apparaître prochainement et une version électrique pourrait relancer les ventes.

Lors d’une interview accordée à TopGear, Karim Habib, directeur du design de Kia, a confié que son équipe travaillait sur le restylage de la Stinger et en particulier sur son éclairage, donc une refonte de la face avant du véhicule.

Si l’avenir de la Stinger est encore incertain, la marque envisage de proposer un véhicule sportif avec une motorisation électrique. Pour savoir si ce sera une évolution de l’actuelle Stinger ou une toute nouvelle voiture, il faudra encore patienter.

Karim Habib, directeur du design, a déclaré : « J'espère vraiment que l'esprit de la Stinger restera au cœur de ce qu'est Kia, alors que nous changeons en tant que marque. Tandis que la technologie évolue vers les véhicules électriques et que le monde et son appétit pour ces types de voitures changent, le concept doit probablement évoluer aussi. Mais la sculpture sportive, abordable et belle - je crois vraiment que c'est quelque chose qui doit vivre à travers la marque ».