Mercedes présente la nouvelle Classe S, déclinée en deux motorisations hybrides

Les générations de Mercedes Classe S s'enchaînent depuis des dizaines d’années et l’intérêt pour le modèle ne faiblit pas, même s'il s’inscrit dans une catégorie de voitures qui ne représente pas de gros volumes de ventes.

Elles montrent à chaque génération les avancés techniques du constructeur, mais leur gabarit et surtout leur prix restreignent ce genre de véhicule à une clientèle aisée.

C’est une véritable berline de luxe, offrant une finition très haut de gamme avec des cuirs de qualité, des assemblages précis et un équipement premium. Si le design du véhicule n'a pas été révolutionné, le constructeur y a apporté des retouches qui affirment son statut, donnant un peu plus de dynamisme à cette longue berline avec de nouveaux feux arrière et une calandre plus impressionnante.

On notera la nouvelle signature lumineuse à l'intérieur ainsi que cet écran géant qui trône en plein centre de la planche de bord pour contrôler l'essentiel des fonctions de la nouvelle Classe S.