Le directeur de l'Agence Spatiale Européenne ne briguera pas de nouveau mandat

Un départ dans la tourmente

La France se positionne

En poste depuis fin 2014, l'homme laissera donc sa place en 2021.Dans une note interne rapportée par, Johann-Dietrich Wörner souhaite que la question de sa succession ne soit pas «», ajoutant qu'«». Son mandat avait été prolongé une première fois en 2018 et dans sa note, il évoque à ce sujet des «», des «» et des «» visant «».En 2020, la question se pose de nouveau, alors que l'ESA connaît d'importants remous en interne. En mai dernier, par exemple, la nomination de Chiara Manfletti , proche de Johann-Dietrich Wörner, à la tête de l'agence spatiale portugaise a soulevé des questions de conflits d'intérêt.La question de la succession de Johann-Dietrich Wörner s'est posée dès la conférence de Séville, qui s'est tenue en novembre dernier et au cours de laquelle l'ESA a obtenu une enveloppe historique de 14,4 milliards d'euros , qui dit citer une source proche du dossier, affirme que Johann-Dietrich Wörner disposait du soutien de Berlin, mais pas de celui de Paris. Selon cette source : «».