Arianespace vise un record personnel en espérant procéder à 22 lancements en 2020

Ariane 5 au rapport

Source : Space News

Après un cru 2019 marqué par neuf missions accomplies, sur un objectif initialement fixé à 12, Arianespace poursuit ses projets en cette nouvelle décennie. Mieux : l'entreprise française accélère même le rythme puisque pas moins de 22 lancements ont été programmés par ses dirigeants. Jusqu'ici, le record s'élevait à 12, en 2015.Le Directeur général du groupe Stéphane Israël s'est d'ailleurs exprimé dans les colonnes de Space News au sujet de ces prochains mois chargés. Son projet One Web, une constellation de mini-satellites visant à fournir un accès universel à Internet, constituera la moitié des missions. Dix autres auront lieu avec le lanceur Soyouz, lorsque Ariane 62 bénéficiera d'un lancement inaugural.Les missions Soyouz seront réparties entre plusieurs bases russes, du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) à celui de Vostochny (Russie, sud-est de la Sibérie). Le Centre spatial guyanais - une station à la fois française et européenne - a également été sélectionné par les décideurs.Le tout premier lancement de l'année 2020 consistera à faire décoller le lanceur Ariane 5, lequel transportera deux satellites de communication géostationnaires (Konnect d'Eutelsat et le GSAT-30, fabriqué par l'agence spatiale indienne ISRO).Le mois de février sera quant à lui marqué par une mission OneWeb : à l'avenir, 650 nouveaux petits satellites placés en orbite basse s'inviteront au-dessus de nos têtes.