La Chine et l'Argentine relancent leur plan commun de conquête spatiale

Les deux pays échangeront des données et les résultats de leurs recherches communes, et créeront un comité mené par des officiels chinois et argentins. Les agences spatiales des deux pays, respectivement nommées CNSA et CONAE, collaboreront ensemble, et la première décision prise a été d'autoriser la Chine à utiliser un espace pour construire la station spatiale sino-argentine en Patagonie, dans la Province de Neuquén.