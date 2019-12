Planet propose son « tour du monde 2019 » vu depuis l’espace

Le volcan Krakatoa en éruption

Source : Planet Labs

Avec sa constellation de satellites « dove » et ses satellites plus précis SkySat et RapidEye, Planet est capable de fournir des images de l'ensemble du globe toutes les 24 heures. Des passages au-dessus de zones sensibles, mais aussi de catastrophes naturelles et/ou humaines, qui marquent l'histoire de régions, de pays et parfois de pans entiers du globe. Voici 2019 résumée en quelques événements... Vus depuis l'orbite.Au mois d'août, d'importants feux de forêt ont eu lieu en Amazonie, provoquant une réaction de la communauté politique et scientifique sur la question. Plus de 40 000 départs de feux ont été signalés au Brésil, mais aussi en Bolivie, au Pérou et au Paraguay, provoqués par la saison sèche mais aussi par l'agriculture, légale ou illégale, et la déforestation.La zone Ridgecrest a subi un tremblement de Terre d'une magnitude 7,1 le 6 juillet, créant une faille visible jusque depuis l'espace. La Californie est une zone sismique très active, et les satellites (notamment radars) sont utilisés pour observer les déplacements de terrain.Le 5 mai, la Corée du Nord lance un nouveau missile balistique de moyenne portée, tandis que les négociations avec les Etats-Unis pour une baisse des tensions et la fin du programme nucléaire nord-coréen piétinent. Cette image de la péninsule de Hodo a été capturée par chance quelques secondes après le tir du missile, qui heureusement est allé s'abîmer en mer (démonstration de force).Le désastre de Drumadinho, au Brésil, est survenu le 25 janvier lorsqu'un barrage haut de 88 mètres qui servait à la retenue de déchets miniers dans la rivière Ferro-Carvão et en cours de démantèlement, s'est rompu. Cette catastrophe environnementale a aussi entraîné un lourd bilan humain avec plus de 200 morts et 100 disparus supplémentaires.Interdits de vol suite au crash du vol Ethiopian Airlines 302, les Boeing 737 max s'empilent sur différents sites de stockage. Non seulement les entreprises déjà livrées ne peuvent pas les exploiter, mais Boeing continue d'en produire plusieurs dizaines chaque mois, ajoutant une véritable crise logistique. Boeing n'a pas encore reçu le feu vert des autorités fin 2019.Sur le pas de tir du centre spatial Imam Khomeini, une fusée iranienne Safir a souffert une explosion lors de son décollage ou lors des derniers instants de sa préparation, endommageant les structures alentour. Malgré le silence des autorités iraniennes l'événement a été amplement commenté.Le 2 janvier, Planet réussit, à travers un « trou dans les nuages » à observer le volcan Anak Krakatoa en Indonésie, entré en éruption le 22 décembre 2018. Pour la première fois, on peut voir le changement de sa forme depuis l'orbite, avec plus de 150 millions de mètres cubes qui ont disparu dans la mer, générant un tsunami.Coup de tonnerre le 14 septembre 2019, une attaque de drones et de missiles réussit à toucher la raffinerie d'Abqaiq en Arabie Saoudite. Au centre des tensions avec son voisin iranien, en guerre contre les Houthis au Yemen, l'Arabie Saoudite reste l'un des trois plus grands producteurs de pétrole au monde.En pleine coupe du monde de Rugby, le Japon est touché par le typhon Hagibis, le 12 octobre. Sa trajectoire le fait passer directement au-dessus de Tokyo, frappant la capitale avec près d'un mètre de pluie et des vents supérieurs à 150 km/h durant 24 heures. Heureusement malgré la «», aucune victime n'est à déplorer dans la capitale.En mars, les rivières du Nebraska et de l'Iowa sont en crue. Les observations par satellite peuvent permettre, après ces catastrophes, de mieux agir pour anticiper les zones à risque et mitiger les dégâts. On peut voir sur cette image satellite la base de l'US Air Force d'Offutt, dont une grande partie des infrastructures (et même le bout de piste) sont sous l'eau.