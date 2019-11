L'agence spatiale européenne envisage l'hibernation pour les longs voyages spatiaux

Les cryo-tubes utilisés pour l'hibernation dans le film Alien Covenant (Ridley Scott, 2017)

Tout un scénario déroulé

Les plans d'une capsule d'hibernation imaginé par l'ESA. © ESA

© ESA

Astronautes en hibernation

L'agence a déjà établi quels seraient les moyens mis en oeuvre dans le cas d'un voyage vers Mars avec un équipage en hibernation à bord.L'ESA a donc établi les plans d'un vaisseau devant transporter des passagers en hibernation. Les dessins ci-dessous représentent ce que l'agence prévoirait à l'heure actuelle pour répondre aux besoins d'un équipage de six personnes devant réaliser un voyage aller-retour vers Mars en l'espace de cinq ans. Le chercheur Robin Biesbroek, affecté au le projet, a déclaré : «».La «» (terme utilisé pour désigner l'état d'hibernation) serait obtenue par l'administration d'un médicament. Au préalable, l'équipage aurait suivi un régime destiné à lui faire accumuler des graisses. Une fois installé dans les capsules prévues à cet effet, les lumières et la température de ces capsules seraient réduites.Le communiqué de l'ESA précise qu'après le réveil, «».La mise en hibernation de voyageurs spatiaux pourrait présenter plusieurs avantages. La chef de l'équipe SciSpacE, Jennifer Ngo-Anh, explique que «».Le procédé répondrait aussi à un autre défi posé par les longs voyages spatiaux : l'exposition aux radiations. La pose de protections à base d'eau autour des capsules d'hibernation permettrait d'isoler l'équipage des radiations, notamment celles émises par le vaisseau lui-même.En contrepartie, l'ESA doit mettre au point des appareils capables de fonctionner en quasi-autonomie tout en demandant le moins d'énergie possible. Du moins, jusqu'à ce que l'équipage soit «».