Le soleil a un air de citrouille d'Halloween sur cette image de la NASA

© Nasa, GSFC, SDO

Un cliché étonnant

L'activité solaire en image

C'est donc le SDO (pour Solar Dynamics Observatory en anglais) qui est à l'origine de cette image étonnante réalisée il y a plusieurs années. Rappelons que l'observatoire de la dynamique solaire a été développée par la NASA et lancée le 11 février 2010, cela fait donc plus de 9 ans qu'il observe en continu l'astre solaire. L'observatoire spatial a pour principale mission d'observer les changements de l'activité du soleil afin de mieux le connaître ainsi que ses répercutions sur le système solaire.Ce cliché témoigne de l'activité de l'astre en montrant les régions les plus actives par des zones plus ou moins lumineuses. Ces dernières correspondant à une quantité plus ou moins importante de lumière et d'énergie dégagée. Selon les experts de l'agence spatiale, ces zones seraient "les marqueurs d'un ensemble intense et complexe de champs magnétiques" présents dans l'atmosphère solaire. Selon nos confrères de RTL , cette image a été rendue possible grâce à la "combinaison de deux ensembles de longueurs d'onde ultraviolettes extrêmes qui sont généralement colorées en or et en jaune".