Des astronomes découvrent accidentellement une galaxie datant de l'Univers primitif

Et 12,5 milliards d'années plus tard, la lumière fut...

Un « yéti cosmique »

Ce «», pour reprendre l'expression de la communauté scientifique, pourrait fournir des informations sur la formation de certaines des plus grandes galaxies connues.Christina Williams, qui a travaillé de pair avec d'autres astronomes américains et australiens, a publié cette découverte dans l'. Auprès de CNN, elle a rapporté que celle-ci tenait davantage de la chance. La scientifique a en effet expliqué avoir remarqué de légères lueurs dans des observations issues de l'ALMA, un ensemble de télescopes situé dans les montagnes du Chili . Ces lumières étaient situées dans une zone de l'espace où aucune galaxie n'était répertoriée jusqu'alors.», dit-elle.Elle ajoute : «». La lumière observée par les astronomes serait ainsi issue des particules chauffées par les étoiles durant la formation des jeunes galaxies. Située à 12,5 milliards d'années-lumières, la lumière qui parviendrait de celle-ci serait alors celle d'un univers à ses débuts.D'après CNN, les astronomes comparent cette découverte à une potentielle découverte du Yéti : faute de preuves de son existence, ces galaxies appartenaient jusque-là au folklore. Aujourd'hui, les scientifiques disposeraient de la preuve de l'existence de galaxies «», soit des galaxies massives dans l'Univers primitif. Pourtant, une observation datant d'une période similaire (12,4 milliards d'années-lumière) avait déjà été réalisée l'année passée par des scientifiques japonais.Ces galaxies se démarquent par leur vitesse à former de nouvelles étoiles. Ivo Labbé, co-auteur de l'étude à l'université de Melbourne, explique : «».Kate Whitaker, également co-auteure de l'étude et professeure à l'université du Massachusets, garde ses précautions. «», déclare-t-elle. En d'autres termes, il reste à savoir si la galaxie nouvellement découverte est un cas isolé ou non. Des réponses pourraient venir du télescope spatial James Webb , que la NASA prévoit d'envoyer dans l'espace en 2021. Une fois lancé, celui-ci pourrait analyser ces galaxies plus en profondeur. Christina Williams explique : «».