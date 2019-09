La Chine lance cinq nouveaux satellites d'observation

Pour l'organisation des smart cities

Une année fournie en projets spatiaux

Ces satellites sont destinés à l'observation terrestre, et réalisent notamment des vidéos infrarouges ou de l'imagerie hyper-spectrale.Avant le lancement du 19 septembre, sept satellites de la constellation étaient déjà en orbite. Deux d'entre eux ont été lancés en juin 2017, les cinq autres en avril 2018. Les cinq qui s'y sont ajoutés dernièrement seront consacrés, pour quatre d'entre eux, à l'imagerie hyper-spectrale, le dernier étant dédié à la réalisation de vidéos. D'après l'agence de presse chinoise Xinhua, les satellites d'imagerie hyper-spectrales sont intéressants pour leur très haute résolution. Ces systèmes d'imagerie doivent servir à l'étude de la végétation, de l'eau et des cultures, et «».La période est riche en lancements pour la Chine. Il s'agit ici de sa 17mise en orbite depuis le début de l'année. Le lancement du 19 septembre suit de trois semaines celui de la fusée commerciale Kuaizhou-1A, qui a aussi servi à la mise en orbite de deux satellites. Mais l'appareil avait également permis de mener une expérience de micro-gravité réalisée par l'Académie des sciences chinoises.