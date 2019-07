L'ESA confirme que l'astéroïde 2006 QV89 ne va pas percuter notre planète en septembre

Un non-événement en approche

La partie de cache-cache dure depuis bien longtemps

Source : Space Daily

Après plusieurs années d'attente et d'incertitudes depuis sa découverte, ce gros caillou devrait finalement rester loin de la Terre.L'a été observé pour la première fois en août 2006 (comme son appellation l'indique). Les scientifiques ont pu l'étudier pendant une dizaine de jours avant de conclure qu'il avait une chance sur environ 7 000 d'entrer en collision avec la Terre le 9 septembre 2019. Une fois ces dix jours passés, l'objet, d'un diamètre compris entre 40 et 50 mètres, a. Une décennie plus tard, il est donc très difficile pour les astronomes de donner la position exacte de l'astéroïde.Néanmoins, l'(ESA) et l'(ESO) ont conjointement déclaré que l'astéroïde 2006 QV89 n'était pas dans une trajectoire «» à une collision avec la Terre cette année. À l'avenir, une telle rencontre a également, selon les experts. Cependant, si jamais un tel phénomène devait arriver, l'objet en question ne causerait pas le cataclysme redouté, au regard de sa petite taille.Comme le rapportedans son article, si nous ne connaissons pas la trajectoire précise de l', les astronomes savent tout de même dans quelle zone du ciel il apparaîtra, si jamais il devait s'approcher de notre planète. L'et l'ont donc observé la zone en question les 4 et 5 juillet derniers en utilisant le télescope géant européen. Malgré la puissance de cet appareil,Si nous en croyons ces observations, sa trajectoire a donc pu être modifiée. Le 9 septembre prochain, la population mondiale pourra dormir sur ses deux oreilles. Nous n'aurons pas besoin d'évacuer la Terre en urgence... du moins pas pour l'instant !