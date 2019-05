Pour Musk, les structures spatiales O'Neil envisagées par Jeff Bezos sont vouées à l'échec

The Return to Abalakin © Alexander Preuss

Vers une « présence humaine soutenue » dans l'espace ?

Elon Musk loin d'être convaincu

Makes no sense. In order to grow the colony, you'd have to transport vast amounts of mass from planets/moons/asteroids. Would be like trying to build the USA in the middle of the Atlantic Ocean! — Elon Musk (@elonmusk) 23 mai 2019

Un peu plus tôt ce mois-ci,, patron d'Amazon et fondateur de, a dévoilé son ambitieux prototype d'atterrisseur lunaire nommé Blue Moon , un engin qui devrait voir le jour d'ici 2024. L'actuel homme le plus riche du monde s'est ensuite laissé aller à des circonvolutions à propos de l'avenir de l'humain et autour d'une éventuelle «» dans l'espace.Leestime en effet que les humains ne pourront pas vivre de façon permanente sur des planètes autres que la Terre en raison de trop nombreuses contraintes : « a-t-il déclaré lors d'un événement privé qui s'est déroulé au Yale Club de New York.Théorisé dans les années 1970 par le physicien américain Gérard K. O'Neil dans son livre, ce projet d'est plus connu sous le nom de. Il consiste en une immense structure simulant la gravité et composée de deux cylindres à rotation inversée qui rendrait possible la, de, et permettraitd'y installer unequi ne compterait pas moins de plusieurs millions de personnes.Ce type de structure ne vous est peut-être pas inconnue puisqu'elle inspire régulièrement le monde artistique, comme on peut le voir à la fin du film, ou encore dans la fameuse série de jeux vidéoet sa Citadelle. Selon Bezos, ce type de colonie posséderait de nombreux avantages par rapport à l'installation de bases sur une planète.En réponse à un internaute sur Twitter lui demandant son avis à propos de ces structures géantes encensées par Bezos,n'y est pas allé avec le dos de la cuillère puisque ce dernier a clairement fait savoir que, selon lui, ce projet n'avait « aucun sens ».À en croire les déclarations du multi-entrepreneur, ce projet ne serait que de la pure science-fiction et tout simplement irréalisable ailleurs que sous la plume d'un Asimov ou d'un Philip K. Dick. Il ajoute en effet : « Pour faire croître la colonie, il faudrait transporter de grandes quantités de masse depuis des planètes/lunes/astéroïdes. Ce serait comme essayer de construire les États-Unis au milieu de l'océan Atlantique ! ».Une pique a priori pertinente envers le dirigeant de Blue Origin, concurrent direct de SpaceX, bien que Elon Musk soit lui-même abonné à des idées de projets qui peuvent, pour le moment, paraître un tantinet fictionnelles.