Les premiers satellites OneWeb fabriqués en France sont prêts. Décollage : 19 février !

Une première fournée de six satellites

Une connexion haut débit par satellite

Les premiers satellites ont été fabriqués en France, dans une usine située à Toulouse. La construction a été assurée par les équipes de, joint-venture entre OneWeb et Airbus.La première livraison concerne six satellites qui doivent prochainement rejoindre le Centre spatial guyanais, à Kourou. Leur lancement, prévu pour le 19 février prochain, sera effectué parà bord d'une fusée Soyouz.Il ne s'agira toutefois que d'un début. OneWeb prévoit en effet d'envoyer une constellation de satellites, composée d'environ 900 éléments. Néanmoins, les progrès réalisés ces dernières années pourraient permettre de revoir ce nombre à la baisse. Quoi qu'il en soit, les prochains engins seront majoritairement produits par la nouvelle usine de OneWeb Satellites, située en Floride (États-Unis).L'objectif de cette succession de lancements est de fournir aux particuliers du monde entier un accès abordable à Internet en haut débit, à partir de 2022. OneWeb cible prioritairement les zones difficiles d'accès et peu densément peuplées, telles que les régions montagneuses, les campagnes ou les pôles.Pour y parvenir, la société entend donc s'appuyer sur un ensemble de satellites, placés en orbite basse, à 1 200 km d'altitude. Le but de la manœuvre est de réduire considérablement les temps de latence avec les équipements, par rapport aux satellites géostationnaires actuels, situés à environ 36 000 km de la Terre.Cet événement pourrait donc marquer le début d'une nouvelle ère. Mais il faudra, pour cela, attendre le lancement d'autres satellites OneWeb, le suivant étant prévu pour novembre prochain, et la commercialisation de l'offre par des opérateurs grand public.