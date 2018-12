Des chercheurs ont découvert Farout, l'objet le plus éloigné du Soleil

120 fois plus éloigné du Soleil que la Terre

À la recherche de la planète X

Source : CNN

Cette découverte est le fruit d'une collaboration entre la Carnegie Institution for Science de Washington, l'université d'Hawaï et la Northern Arizona University (États-Unis). Mais ce n'était pas ce que les scientifiques recherchaient.L'objet a d'abord été observé via un télescope Subaru, situé à Hawaï, puis un télescope Magellan, au Chili, a permis de l'étudier plus précisément. D'après les auteurs de la trouvaille, ce gros caillou de 500 km de diamètre et de couleur rosâtre serait en réalité une. Son éloignement du Soleil lui conférerait une vaste structure de glace et a inspiré les scientifiques au moment de lui trouver un nom : «», que l'on peut traduire par « très loin ».Et ce titre n'est pas usurpé : le corps se trouve à, soit environ. L'unité astronomique correspond en effet à une approximation de la distance séparant la Terre de l'étoile principale de notre système, soit environ 150 millions de kilomètres. A titre de comparaison, jusqu'à présent, l'objet connu le plus lointain, Eris, s'arrêtait à « seulement » 96 UA du cœur du système solaire, quand Pluton en est éloigné d'à peine 34 UA.Cependant, Farout n'était pas l'objet des recherches des astronomes. Depuis 2014, ceux-ci sont en effet, appelée «» ou «», qui serait située à la frontière de notre système solaire. Son existence expliquerait la localisation et la trajectoire de certains corps célestes éloignés, tels que celui nouvellement observé, dont la découverte étaye cette hypothèse.Mais, nom scientifique donné à Farout, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Sa composition reste à déterminer, au même titre que son. Cette dernière nécessitera vraisemblablement plusieurs années d'études, mais les scientifiques sont déjà convaincus que la petite planète mettrait plus de 1 000 ans à faire le tour du Soleil.