La NASA s'associe avec un milliardaire russe pour chercher de la vie sur Encelade

Encelade, une des 62 lunes connues de Saturne © Nasa/JPL-Caltech

Encelade pourrait-elle abriter une forme de vie ?

Une mission privée pour la recherche de vie extraterrestre

Cette petite lune de 500 km de diamètre est l'un des nombreux satellites naturels de Saturne. Il faut dire que la planète géante aux anneaux de glace et de poussière possède à ce jour 62 satellites qui ont été observés directement. Encelade est le 6par sa taille et le 14de par son éloignement. En 2015, les mesures et analyses de la sonde Cassini ont révélé la présence de composés organiques ainsi que des molécules «».Les lunes glacées de Saturne et de Jupiter sont en effet de bons prétendants pour trouver une forme de vie extraterrestre. À l'image d' Europe qui abriterait un immense océan sous son épaisse couche de glace,pourrait réunir des conditions similaires avec un océan liquide et chaud sous sa surface et bénéficier d'un environnement propice au développement de micro-organisme.Bien que le secteur privé soit impliqué dans d'autres missions, ce serait ici une grande première puisque Saturne se trouve dans l'espace lointain, à une distance maximale de 1 658 millions de km de la Terre. À l'origine du programme, Yuri Milner cherche à répondre aux grands défis astronomiques de notre époque, à commencer par déceler pour la première fois une éventuelle forme de vie extraterrestre. Ce programme de recherche financé par le milliardaire russe a également été rejoint par des personnalités telles que Mark Zuckerberg et Stephen Hawking , disparu depuis.Il semblerait donc donc que lase soit associée avec Yuri Milner afin de mettre au point une mission à destination d'Encelade. Rappelons que la NASA prévoit également de lancer une mission spatiale vers Europe avec le projetdont le lancement pourrait se situer entre 2022 et 2025.À propos de cette collaboration Mark Harris, journaliste pour le New Scientist rapporte : «».Pour le moment la NASA et Breakthrough Initiatives n'ont pas commenté cette information.