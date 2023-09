Quand on vous dit que Pluton n'est pas une planète...

Vous l'aurez sans doute déjà compris, cette brève n'a rien de très sérieux concernant le statut de Pluton. Il est uniquement là pour vous divertir et, pourquoi pas, vous aider à vous sentir mieux à propos de vous-même. Pour les personnes les moins à l'aise avec l'anglais, Tom Cardy nous invite ici, à grands coups de métaphores spatiales, à avoir confiance en nous et à ne pas trop nous focaliser sur ce que les autres pensent de nous. Comme le déclare l'artiste australien, qui n'en est pas à sa première chanson où il est question d'espace, vous êtes, à l'instar de cette vidéo, parfaits. « L'espace, c'est super cool. Et vous aussi. »