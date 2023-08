Un cliché énigmatique d'une galaxie "lenticulaire" dévoilé par Hubble, mais qu'est-ce que c'est exactement ?

Parmi les nombreuses formes de galaxies existantes se trouvent ces deux structures : les galaxies spirales et les galaxies elliptiques. Les premières sont formées autour d'un disque plat et d'un noyau central à partir duquel s'étirent des bras en spirales. C'est le cas de notre galaxie, la Voie lactée, mais pas que. La planète Terre est d'ailleurs située dans l'un de ces bras, baptisée « bras d'Orion. ». Le deuxième type de galaxies, de forme elliptique, a une apparence plus uniforme et lisse, et ne possède pas de bras spiraux. Les étoiles situées à l'intérieur sont distribuées de manière plutôt aléatoire. Un exemple très connu de galaxie elliptique est Messier 87, située à une distance de 54 millions d'années-lumière de la Terre.