Sigma 7, voler plus longtemps pour préparer l'avenir

Le vol Sigma 7, bien que très réussi et d'une durée record pour les États-Unis (9 heures et 13 minutes), ne fait pas beaucoup parler de lui. D'abord parce que c'est le troisième de cette année 1962, ce n'est donc plus vraiment une nouveauté, mais aussi parce que ce succès est vite éclipsé par la crise des missiles avec Cuba et l'Union soviétique. La légende raconte même que c'est le jour où le président Kennedy a reçu Walter Schirra et sa famille à la Maison-Blanche que les services d'espionnage lui ont présenté pour la première fois les clichés des sites en construction dans les Caraïbes.

Le vol Sigma 7 a surtout prouvé que Mercury peut très bien se comporter sur 6 orbites et plus. Cette démonstration d'ingénierie sera poussée à son paroxysme par la NASA, qui veut désormais faire voler Mercury toute une journée. Le vol de Schirra sert aussi à savoir ce qu'il est possible d'enlever sur la capsule pour embarquer plus de consommables (notamment le système de périscope). Avec cet automne 1962 réussi, la NASA sait désormais qu'il n'y a plus besoin que d'une mission supplémentaire. Elle dirige donc un maximum de ressources sur Gemini et sur la préparation du programme lunaire.