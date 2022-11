Le compte à rebours de la mission Artemis I est en cours pour décoller demain

Malgré son arrivée sur le gigantesque véhicule à chenilles Crawler Transporter au début du mois, la semaine dernière, les responsables de la NASA ont eu fort à faire pour conserver leurs chances de faire décoller la mission Artemis I dans les temps. En effet, à peine la fusée géante, le Space Launch System (SLS), était-elle en place que les services météorologiques annonçaient l'arrivée d'une grosse dépression qui donna, quelques heures plus tard, naissance à la tempête tropicale Nicole.

La NASA et les décideurs ont choisi de laisser la fusée en place au Centre spatial Kennedy, sur le LC-39B, mais elle a subi plus de 24 heures durant des pluies diluviennes et des vents plus importants que ceux pour lesquels elle a été conçue. Afin de valider la date de lancement, il a donc fallu attendre que les équipes inspectent avec attention tout le matériel de vol, mais aussi la tour de service et les équipements au sol. Finalement, ce lundi 14 novembre au matin, le directeur de la NASA a donné le « Go » pour démarrer le compte à rebours.