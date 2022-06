Devialet et ArianeGroup vous font vivre l'expérience du décollage d'une fusée, et ça décoiffe !

À VivaTech, Devialet et ArianeGroup ont exhibé une sorte de cube d'un blanc immaculé qui tranche sincèrement avec les autres stands, espaces et exposants de la Porte de Versailles. Les deux entreprises promeuvent auprès des visiteurs l'expérience Sound Journey to Space, née de la fascination de Devialet pour ArianeGroup, fascination réciproque. L'envie de travailler ensemble était réelle, malgré une appréhension des ondes différente, certes, mais au final commune. Alors le projet ne pouvait que voir le jour. Et l'expérience fait son effet.