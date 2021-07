Comment suivre le vol de VSS Unity, l'avion-fusée de Virgin Galactic ce dimanche ?

Dans quelques heures, six membres d'équipage (quatre passagers et deux pilotes) s'envoleront jusqu'à la frontière de l'espace à bord du VSS Unity. Le milliardaire et fondateur de l'entreprise, Richard Branson, sera du voyage. Il passera en compagnie de ses coéquipiers entre 5 et 6 minutes en impesanteur avant de retourner sur la terre ferme. Un beau programme que les internautes auront la possibilité de surveiller étape par étape.