Firefly : une vidéo permet de mieux comprendre l'explosion du lanceur

« Le véhicule a continué à monter et à garder le contrôle pendant un total d'environ 145 secondes, alors que la durée nominale de combustion du premier étage est d'environ 165 secondes. Cependant, en raison de l'absence de poussée d'un des quatre moteurs, le taux de montée a été lent et le véhicule a dû relever le défi de maintenir le contrôle sans le vecteur de poussée du moteur 2. Alpha a pu compenser à des vitesses subsoniques, mais lorsqu'il est passé en transsonique et en vol supersonique, où le contrôle est le plus difficile, le contrôle du vecteur de poussée des trois moteurs était insuffisant et le véhicule a perdu le contrôle. L'équipage a mis fin au vol à l'aide du système explosif FTS (Flight Termination System). La fusée n'a pas explosé d'elle-même ».