L'extraordinaire télescope chinois FAST s'ouvrira aux chercheurs du monde entier en avril

Cependant, il n’est pour l’instant prévu de n’offrir que 10 % du temps d’observation de FAST aux projets étrangers. Si FAST est capable d’amasser des données plus précises, plus variées et surtout incomparablement plus nombreuses qu’Arecibo, cela limitera tout de même le nombre de projets pouvant bénéficier de cette nouvelle infrastructure.