Chute d'Arecibo : les images d'un drone de surveillance et du centre de contrôle mises en ligne

On ne présente plus le radiotélescope d’Arecibo, installé à Puerto Rico. Depuis les années 1960, cette énorme infrastructure de 300 mètres de large, située en pleine jungle, a contribué à de très nombreuses découvertes scientifiques et a participé à l’éducation scientifique de milliers de jeunes Américains. Figure de la culture populaire, Arecibo a aussi servi de décor à de nombreux films et séries TV, comme X-Files, Contact ou GoldenEye.