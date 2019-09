Un continent "perdu" de la taille du Groenland vient d'être découvert

© Pixabay

Un territoire grand le Groenland

« Un désordre géologique »

Ce continent, nommé Grand Adria, s'est séparé d'un super-continent déjà connu, Gondwana, il y a des centaines de millions d'années.C'est une équipe internationale de géologues d'Utrecht, d'Oslo et de Zurich qui est parvenue à repérer et reconstruire le continent « perdu ». Le terme n'est pas exagéré, dans le sens où Grand Adria, une section continentale de la taille du Groenland, a essentiellement glissé sous l'Europe.Il y a plusieurs centaines de millions d'années, Grand Adria faisait partie de ce qui est actuellement l'Afrique du Nord. Mais, il y a 240 millions d'années environ, cette section a commencé à se séparer de l'Afrique et, il y a environ 120 millions d'années, à plonger dans le manteau terrestre (mouvement de subduction), sous l'Europe.De ce vaste espace, il ne reste de visible aujourd'hui qu'une bande de terre allant de Turin à la pointe de la botte italienne, en passant par la mer Adriatique. Le chercheur Douwe Van Hinsbergen, de l'Université d'Utrecht, dit : «».La découverte de cet ancien continent, dont une grande partie se trouvait sous l'eau et intégrait un archipel d'îles, a été rendue possible par une étude coordonnée de l'histoire des chaînes de montagnes et de la tectonique des plaques, la région méditerranéenne étant particulièrement complexe.Douwe Van Hinsbergen l'explique : «». Le scientifique explique chez Science Mag la difficulté de la tâche : entre autres, l'équipe aurait ainsi passé plus de 10 ans, dans une zone allant de l'Espagne à l'Iran, à collecter des informations venant d'échantillons ayant potentiellement appartenu à Grand Adria.L'équipe de chercheurs, en particulier l'Université d'Utrecht, a utilisé le logiciel GPlates, spécialisé dans la reconstruction de la tectonique des plaques. «». Avant cela, Grand Adria faisait partie intégrante du supercontinent de la Pangée.Si l'essentiel de la plaque n'est plus visible, une partie est encore perceptible. Douwe Van Hinsbergen ajoute : «».