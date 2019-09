Des plantes existant au temps des dinosaures réapparaissent avec les changements climatiques

La plante qui connut les dinosaures

En cause : le réchauffement climatique

Source : Daily Geek Show

Le retour de telles plantes sous les latitudes anglo-saxonnes est cependant interprété comme un nouveau signe du réchauffement climatique.L'expérience a débuté il y a 20 ans, sur l', dans le sud de l'Angleterre. À l'époque, ledécide de planter des plantes sub-tropicales. Celles-ci ont d'abord eu du mal à s'adapter au climat plus rigoureux de l'île, à tel point que leur survie a été menacée. Pourtant, depuis déjà 15 ans, les botanistes en charge de l'entretien affirment ne plus avoir besoin de les rentrer durant l'hiver. Cette année, deux, mâle et femelle, ont même chacun réussi à. Il ne reste donc plus aux graines du cycas mâle qu'à se libérer et rejoindre celles du cycas femelle, pour voir cette espèce prospérer de nouveau.Les cycas ont une longue histoire derrière elles. Ces plantes ont prospéré durant le, une période qui a abrité les dinosaures. Il y a des dizaines de millions d'années, lorsque l'actuelle île de Wight faisait partie intégrante de la, les cycas dominaient les régions les plus chaudes du globe. Aujourd'hui, selon les scientifiques, c'est lequi leur permet de vivre sous ces latitudes. Dans un climat plus froid, elles en seraient naturellement incapable et la main de l'Homme serait indispensable pour leur fournir des conditions de vie artificielles favorables.Ce qui a changé, c'est donc la capacité des cycas à. Pour les scientifiques, c'est, celui-ci apportant à la fois des étés intenses et des hivers très doux. Or, s'il ne s'agissait que de phénomènes épisodiques, la plante n'aurait pas pu survivre :Pour les botanistes, cette réussite est donc à la fois extraordinaire et inquiétante. Pour John Curtis, le directeur du site, c'est «». Pour Chris Kidd, conservateur au jardin botanique de Ventnor, le site lui-même devient une «» de ce que pourrait être le climat anglo-saxon d'ici 20 à 30 ans. La situation géographique de l'île de Wight lui confère l'un des climats les plus doux du pays. Le personnel du jardin botanique affirme que les températures les plus basses à y être enregistrées aujourd'hui sont supérieures à ce qu'elles devaient être il y a un siècle.