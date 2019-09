La plus vieille information génétique au monde a été extraite d'une dent de rhinocéros

Cette dent provient d'un rhinocéros ayant vécu il y a 1,7 million d'années. Crédit Musée d'histoire naturelle du Danemark

ADN contre protéines

Un changement important pour l'étude de l'évolution

Source : The Independent

Il s'agit de la plus vieille informationjamais découverte et elle a été extraite à l'aide d'un procédé très prometteur.L'extraction a été réalisée par des chercheurs des universités de Copenhague et de Cambridge. Les scientifiques sont parvenus à identifier un «» de protéines dans l'émail dentaire d'un, un animal vivant en Géorgie actuelle (dans le sud du Caucase) pendant le Pléistocène.Pour récupérer ces informations, les chercheurs ont utiliséen tandem. Les protéines, qui sont au centre de la découverte, sont des chaînes de blocs constitués d'acides aminés. La spectrométrie de masse autorise une reconstruction de la séquence de ces acides aminés, permettant de mieux comprendre les informations génétiques essentielles d'un organisme.Ces protéines sont intéressantes parce qu'elles se conservent beaucoup plus longtemps. À moins de profiter du permafrost,, tandis que les protéines peuvent se conserver durant plusieurs millions d'années.Pour les scientifiques, l'utilisation de cette spectrométrie de masse est un changement important, car elle pourrait permettre de séquencer des protéines et dequi ne pouvaient pas être obtenues jusque-là par des tests ADN. Dans une publication parue dans Nature , les chercheurs résument ce que cette méthode pourrait apporter : «».Le professeur de l'Université de Copenhague, Enrico Cappellini, partage aussi son enthousiasme : «».Jusque-là, le plus ancien ADN séquencé provenait d'un cheval ayant vécu il y a 700 000 ans. Les données concernant les humains remontent jusqu'à 400 000 ans, mais des découvertes comme celles-ci pourraient aider à, survenue il y a 6 à 7 millions d'années.