Un étudiant américain découvre un crâne de tricératops en Dakota du Nord

Une fouille archéologique qui débouche une découverte de taille

Le tricératops a depuis été transporté au laboratoire de Fossil Excavator

Source : Ctv News

C'est dans les Badlands, en Dakota du Nord, qu'a eu lieu la découverte de l'étudiant, en compagnie du professeur Michael Kjelland, de l'Université de Mayville State.a eu beaucoup de chance. Cet étudiant passionné par les dinosaures a monté une expédition archéologique du côté des Badlands en Dakota du Nord, aux USA. Le lieu, connu pour ses nombreux fossiles, s'est montré particulièrement généreux avec lui, puisqu'il y a découvert unen bon état.C'est sa corne gauche qui était l'élément plus exposé, tandis que le bois fossilisé et les feuilles autour du dinosaure ont permis aux scientifiques d'avoir une meilleure idée de l'environnement à l'époque où vivait ce dernier.Le tricératops a depuis été nommé: un nom hommage à la propriétaire du terrain. Ce même terrain où Michael Kjelland, qui était aux côtés d'Harrison Duran lors de cette découverte, avait également mis la main sur le fossile d'un dinosaure de la même espèce l'an passé. Le professeur précise tout de même que pour éviter les vols, le lieu des découvertes restera secret.», a déclaré Harrison Duran.C'est, une société créée par Harrison Duran et Michael Kjelland, qui a récupéré le fossile du tricératops. Cette société à but non lucratif est dédiée à la recherche en paléontologie et invite le public à prendre part à ses activités.Après la découverte, Alice a été renforcée grâce à une colle permettant de solidifier les os qui auraient pu être fragilisés. C'est ensuite dans une grande boite que le tricératops a été placé avec de la mousse à mémoire de forme (comme les matelas) avant d'être transféré chez Fossil Excavator. L'étudiant souhaiterait exposer Alice, afin de partager sa découverte.