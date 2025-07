Le Pass Ulys Télépéage simplifie tous vos déplacements en France et même au-delà. Grâce à lui, plus besoin de sortir la carte bancaire au péage : vous passez sans contact par la voie réservée et votre passage est automatiquement enregistré. Les files d’attente ? Terminées. La formule Ulys Classic est aussi sans engagement : vous ne payez que 2 € les mois où vous utilisez réellement le service, et rien les mois de non-utilisation. En clair, vous ne payez que quand vous partez. Et avec 12 mois offerts, vous avez le temps de tester sans dépenser un centime.