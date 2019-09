Pour la première fois en 360 ans, le Nord magnétique et le "vrai Nord" se rencontrent

© Pixabay

Nord magnétique, nord géographique

Un cas unique depuis la fondation de l'Observatoire

Source : New Atlas

S'il n'aura aucune incidence sur notre vie quotidienne, l'événement souligne le déplacement de la ligne agonique.Nous connaissons deux nord. Le premier est le nord géographique, qui est le point (fixe) situé le plus au nord sur la planète. Le second est celui qui agit sur les boussoles : il désigne un « aimant » dépendant des mouvements du noyau terrestre. Ce nord magnétique est en mouvement constant : il se déplace de quelques dizaines de kilomètres chaque année. La plupart du temps, il se situe donc soit à l'ouest, soit à l'est du pôle Nord géographique, l'angle formé par la différence entre pôles géographique et magnétique s'appelant la déclinaison magnétique.Ainsi, et depuis plusieurs siècles, le nord magnétique se trouve à l'ouest du nord géographique. Mais récemment, ce nord magnétique s'est déplacé à une vitesse d'environ 20 kilomètres par an, ce qui devrait l'amener à se confondre avec le nord géographique dans le courant du mois de septembre, et donc à afficher une déclinaison magnétique nulle.C'est un événement rare, puisqu'il n'est plus survenu depuis 360 ans environ : la dernière fois que les deux nord se sont confondus fut dans les années 1650. La « ligne agonique » est une ligne reliant les points du globe, affichant une déclinaison magnétique nulle, et qui relie les pôles Nord et Sud. Lorsque les deux nord seront confondus, cette ligne agonique (ou ligne agone) affichera une longitude zéro. En d'autres termes, elle passera par le célèbre observatoire de Greenwich, qui a donné son nom au méridien.Ciaran Beggan, scientifique en géomagnétisme à l'observatoire, résume : «».Cette déclinaison magnétique nulle n'aura aucun impact sur la vie quotidienne. Le phénomène devrait perdurer pendant quelques temps, avant de commencer à afficher une déclinaison magnétique orientée vers l'est du nord géographique.Ciaran Beggan poursuit : «».