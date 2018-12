Un implant cérébral pour transformer les pensées des personnes paralysées en texte

PLOS One

Les signaux captés transformés en mouvements similaires à une souris sans fil



PLOS One



PLOS One

Un test mené sans aucune « triche »

Lorsqu'un appareil détient la capacité d'écouter l'activité neuronale pour aider les personnes paralysées à contrôler un appareil connecté, on peut parler d'une prouesse technologique. Une victoire sur la paralysie. À l'occasion d'un essai clinique pilote du système d'interface neuronale, trois tétraplégiques, une femme de 51 ans, un homme du même âge et un autre de 63 ans, ont pu contrôler une tablette, naviguer sur celle-ci en utilisant plusieurs applications, et même échanger entre eux.Les chercheurs du consortium multi-universitaire BrainGate ont implanté des, une zone du cerveau qui aide à contrôler les mouvements. Ces implants ont détecté une activité neuronale indiquant une volonté desur l'écran. Les signaux captés ont été décodés en temps réel par un ordinateur et via un algorithme, puis transmis à une interface Bluetooth configurée pour fonctionner comme une souris d'ordinateur sans fil, laquelle était donc associée à une tablette Android.Durant les trois journées de test , les participants ont utilisé sept applications courantes sur la tablette : un programme de chat en ligne, un navigateur Web, un programme météo, une plate-forme musicale de streaming, une messagerie, un agrégateur de news et un site de partage de vidéos. Les trois sont parvenus à, puis à l'utiliser.Ils ont ensuite réussi à quitter l'activité en retournant sur l'écran d'accueil. L'un des participants a notammentet fait des achats en ligne. Deux d'entre euxgrâce à une application de discussion.Pour mener à bien ces tests, les chercheurs ont utilisé des tablettes, sans y adapter ni la navigation ni la frappe et sans installer de raccourcis ou fonctionnalités. Un immense pas en avant pour les personnes tétraplégiques, qui peuvent désormais donner ou redonner vie à leurs émotions et à leurs pensées.