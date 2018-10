Ces lunettes bloquent les images de tous les écrans que croisent votre regard

Des lunettes inspirées du film Invasion Los Angeles

11h par jour devant les écrans

Pour produire ses lunettes anti-écrans, Ivan Cash avait besoin de 25 000 dollars. Une semaine à peine après la mise en ligne de sa collecte sur Kickstarter , l'artiste américain et sa petite équipe ont récolté plus de 67 000 billets verts pour permettre au plus grand nombre de reprendre le contrôle sur leur environnement numérique.Comme l'explique Ivan Cash dans sa campagne Kickstarter, le design desa été conçu comme un clin d'oeil au film Invasion Los Angeles, de John Carpenter. Dans ce film, le protagoniste se met à porter des lunettes qui lui permettent de découvrir la présence d'extraterrestres sur Terre. Les lunettes de Cash, elles, permettent de reconnecter avec un environnement plus organique.Alors pour leur invention, Ivan Cash et ses associés se sont inspirés d' un article de Wired relayant les mérites du, un revêtement permettant de bloquer les images diffusées par les écrans si l'on regarde à travers.Basiquement, il s'agit d'une paire de lunettes dotées de verres polarisants très puissants qui, inclinés à 90°, permettent de bloquer totalement la lumière émise par les écrans LCD et LED. Vous l'aurez compris :. L'OLED, de plus en plus répandu aussi bien dans les téléviseurs que sur nos smartphones, est un ennemi que les lunettes d'Ivan Cash ne peuvent pas encore vaincre.Si l'idée d'Ivan Cash et de ses associés relève d'une démarche éminemment personnelle, elle fait aussi écho à une étude de l'institut Nielsen au constat des plus alarmants : les Américains passent 11h par jour à fixer un écran.Un véritable enjeu de santé publique, notamment maintenant que l'on sait que plus de 2h d'écran par jour nuit au développement intellectuel des enfants Il est toujours possible de participer à la campagne Kickstarter des IRL Glasses. Pour obtenir votre paire (livraison prévue en avril 2019), il vous faudra débourser 49$ (environ 42€). Une fois commercialisées, les IRL Glasses seront vendues 79$.