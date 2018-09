Plus de 2h d’écran par jour entravent le développement intellectuel des enfants

Les enfants interrogés passent 3,6h par jour devant un écran

Des recommandations de santé inexistantes

On savait déjà qu'une surexposition aux écrans peut être nocive. On sait désormais dans quelle mesure elle nuit au développement intellectuel de nos chères têtes blondes.D'après une étude canadienne relayée par Lancet Child and Adolescent Health Sur les 4 524 enfants interrogés par les chercheurs pour cette étude,. Une durée nettement supérieure aux recommandations canadiennes, qui préconisent une exposition quotidienne limitée à 2h.Mais ce seul critère ne suffirait pas à évaluer les facultés cognitives des enfants interrogés. Les chercheurs ont donc cherché à en savoir plus sur les habitudes de sommeil et d'activités physiques des enfants du panel.Les chercheurs préconisent sur ces points supplémentaires 9 à 11 heures de sommeil et au moins 1 heure d'activité physique par jour.. 29% n'en remplissent aucune, et. 37% d'entre eux dépassent les 2h d'écran par jour, et 18% seulement pratiquent une activité physique quotidienne.Un constat d'autant plus alarmant que l'Organisation mondiale de la santé n'a encore émis aucune recommandation quant à l'impact cognitif des écrans sur les plus petits.En France, rappelle 20 Minutes , le CSA conseille de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans à la télévision, sous prétexte qu'elle peut «». Les pédiatres américains estiment, eux, que les écrans doivent être proscrits avant 18 mois.