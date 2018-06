La reconnaissance faciale pourrait protéger les animaux en danger

Reconnaissance faciale : un système sans danger

Des résultats concluants

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Pour l'instant, seuls quelques primates sont reconnus, même si la technologie pourrait être étendue à d'autres espèces.Des chercheurs de l'université du Michigan ont créé PrimNet , un système qui permettrait de suivre les espèces en danger. Pour le moment, l'application se concentre sur les chimpanzés, les lémuriens et les singes dorées. Une solution moins invasive et moins coûteuse que les alternatives actuelles et qui permet de les observer sans les blesser, ni les stresser.Le système fonctionne grâce à des réseaux de neurones. Il suffit de prendre en photo une espèce avec l'application Android PrimID, pour obtenir une correspondance.PrimNet a été entrainé à partir de milliers de photos pour reconnaitre les animaux de manière individuelle. Comme il existe de nombreuses variations de poils, de fourrure ou encore de couleur des yeux, les chercheurs ont manuellement marqué les yeux et la bouche pour aider la technologie.Côté résultat,arrive pour le moment à avoir une précision supérieure à 90 % pour les singes dorés et à 75% pour les chimpanzés. S'il n'y a pas de correspondance exacte avec un animal, 5 animaux sont suggérés. À l'avenir, les chercheurs espèrent pouvoir couvrir plus d'espèces et ouvrir le code permettant ainsi à n'importe qui de suivre l'origine d'un primate capturé.L'objectif final du système de reconnaissance faciale PrimNet est de fournir aux chercheurs et aux conservationnistes des outils fiables et efficaces pour surveiller de manière sécurisée les animaux. Ce contrôle permettra d'améliorer la protection de ces espaces menacées.