LEGO met le programme spatial Artemis à l'honneur dans ses derniers sets

Lego revendique la filiation de ses sets avec le programme Artemis : on peut d'ailleurs en retrouver le blason sur les boîtes et quelques explications succinctes. Et la NASA doit être ravie de cette représentation (c'est de la com à peu de frais), même si… Les Lego City ne sont pas au même niveau de détail que d'autres sets plus emblématiques de l'exploration spatiale, tels que la fusée Saturn V, le module lunaire ou la station spatiale Internationale .