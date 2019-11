Une "star" de YouTube bannie de Fortnite après avoir triché

Battle déloyale

Source : Engadget

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enquête n'a pas été très compliquée. Sur sa chaîne secondaire, le youtubeur Jarvis a publié des vidéos dedans lesquelles il utilisait un « aimbot », un logiciel permettant de viser automatiquement les ennemis.Évidemment, le recours à un tel outil est interdit et considéré comme un moyen de tricher. Et Epic Games, l'éditeur de Fortnite, ne plaisante pas du tout avec ce type de comportement. L'entreprise a en effet pris une décision radicale, en bannissant le joueur de façon permanente.Cette sanction a suscité l'indignation de certains membres de la communauté, étonnés par sa sévérité, d'autant que Jarvis n'a pas employé son avantage en compétition. Ils ont également rappelé que certains joueurs n'avaient été bannis que temporairement, après avoir pourtant triché durant un tournoi professionnel.Mais ni ces commentaires, ni le hashtag #FreeJarvis, ni la vidéo d'excuse du youtubeur n'ont fait infléchir la position d'Epic Games. L'éditeur a expliqué que les deux cas étaient différents et réaffirmé sa «» envers les logiciels de triche. Et ce, pour éviter de perdre des joueurs qui se sentiraient impuissants face à des combattants dopés aux aimbots.