La voici, la saison 7 de Fortnite, avec le Père Noël en guest

Avions, tyroliennes, nouveau mode... des nouveautés à en pleuvoir !

continue de chérir son bébé en offrant unebien fournie aux joueurs. Outre l'arrivée, symbolique certes, de petit (mais costaud) Papa Noël, le jeu accueil de nombreuses nouveautés, à commencer par l'île, encore transformée. L'iceberg qui menaçait sur l'île occupe désormais près d'un tiers de cette dernière.L'une des principales nouveautés de cette saison 7 est de taille, puisqu'il s'agit de. Dispatchés un peu partout sur l'île, ils sont équipés de mitrailleuses et deux autres joueurs peuvent s'accrocher sur les ailes. Gare aux sensations fortes, car il va y en avoir ! Deont à ce propos été installées autour de l'iceberg, et ce qui est fun, c'est que vous pouvez tirer tout en les utilisant.Avec le nouveau pass de combat, vous pourrez obtenir uneparmi lesquelles deux nouvelles tenues évolutives, Zénith et Lynx, des skins, de nouveaux personnages, des emotes et bien d'autres objets. Les acheteurs du nouveau pass ont désormais un accès anticipé au, qui ouvrira le 13 décembre prochain. Celui-ci proposera aux joueurs une île privée pour y construire le terrain de jeu de ses rêves avec ses amis.