Fortnite : 100 millions de dollars investis pour la première saison eSport

$100 millions pour la première saison eSport

Grab your gear, drop in and start training. Epic Games will provide $100,000,000 to fund prize pools for Fortnite competitions.https://t.co/ZcBe9fZD0S — Fortnite (@FortniteGame) 21 mai 2018



Fortnite explose les records

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Avec plus de 45 millions de joueurs, Fortnite est l'un des jeux plus en vogue du moment. Le marketing autour du jeu bat son plein, comme en témoigne la publicité que lui font des célébrités telles que Drake et Griezmann.Epic Games a annoncé sur son site qu'il allait investir 100 millions de dollars (environ 85 millions d'euros) pour financer les lots des tournois pour la première saison de son Battle Royale en. Un record sur la scène eSport : même le studio Blizzard Entertainment, lors de l'ouverture de sa ligue, n'y avait investi « que » 3,5 millions.Le fonctionnement de cette première saison eSport n'est pas encore connu, mais le studio a annoncé qu'il souhaitait innover dans le domaine :. On n'en sait pas plus sur la ventilation de ce budget de 100 millions, qui pourrait bien être utilisé sur plusieurs saisons.En à peine un an, le jeu est devenu l'un des plus joués de la planète, avec près de 45 millions de joueurs toutes plateformes confondues et plus de 3 millions en connexion simultanée. Le Battle Royale d'Epic Games est devenu un succès mondial, détrônant petit à petit ses concurrents. En mars 2018, plus de 118 millions d'heures de vidéo etavaient été vues sur la plateforme Twitch. Des performances qui surpassent celles du précédent tenant du record,, avec 103 millions de vues sur la plateforme vidéo.