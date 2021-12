Epic Games Store : enfin un système de panier pour commander plusieurs jeux à la fois

Sorti en décembre 2018, l'Epic Games Store s'est fait connaître grâce à sa compétitivité sur le pourcentage des achats reversé aux développeurs de jeux vidéo et à ses offres de jeux gratuits, très nombreuses chaque année. Mais, force est de constater que le store en ligne, bien que performant, ne rencontre pas encore les prérequis « logiques » d'un magasin de jeux vidéo en ligne comme Steam , Good Old Games ou Origin , par exemple. La faute à un manque de fonctionnalités considérées comme basiques pour les utilisateurs et utilisatrices.