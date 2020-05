Crucible, le nouveau jeu gratuit d'Amazon Game Studio, sera lancé le 20 mai

Lire aussi :

Un shooter free-to-play made by Amazon

Trois modes de jeu disponibles

Source : The Verge

Un nouveau free-to-play mis au point par Amazon Game , et qui sera bientôt proposé, gratuitement donc, aux joueurs PC.Amazon annonce le lancement, le 20 mai prochain, de Crucible, son «», mis au point par Relentless Studios, une équipe de développement d'Amazon Game.Pour son premier « gros » jeu, Amazon Game se lance sur le créneau du shooter online, avec la possibilité pour les joueurs d'incarner des extraterrestres, des robots, des humains, et de collaborer pour chasser l'équipe adverse.Au lancement, trois modes de jeu sont disponibles, avec notamment le mode Cœur des Ruches, qui oppose deux équipes de quatre joueurs. De son côté, Contrôle des Derricks met au défi deux équipes de huit joueurs d'atteindre et de garder les Derricks répartis sur la carte.Enfin, Chasseurs Alpha met aux prises huit équipes de deux joueurs qui se battent pour être le dernier duo debout sur le champ de bataille.Christoph Hartmann, Vice-Président d'Amazon Game, a déclaré : «».Rappelons que cesera le premier de deux titres majeurs d'Amazon Game en 2020, puisque celui-ci sera suivi du jeuen août prochain. À noter que Relentless Studios est dirigé par un ancien de chez Westwood Studios, et compte dans ses rangs des «».