Au Japon, les ventes d'Animal Crossing dépassent déjà Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing : Superstar des ventes

Source : Gamekult

Un score impressionnant, qui permet déjà àde passer devant, crédité pour sa part de 2,8 millions de ventes, et lancé il y a bientôt trois ans...Disponible depuis le 20 mars dernier au Japon (et dans le reste du monde), le nouvelsur Nintendo Switch a fait exploser le compteur de ventes chez Nintendo. Sur l'archipel nippon, le jeu s'est écoulé à 3 031 784 exemplaires, en comptant uniquement les versions physiques.Dans les prochaines semaines,devrait donc dépasser un certain, qui compte 3,63 millions d'exemplaires écoulés au Japon, et s'adjuger ainsi le titre de jeu le plus vendu sur Nintendo Switch, en quelques semaines de commercialisation seulement. Impressionnant.