Cette semaine, dans Candy Crush, les vies sont illimitées et gratuites

Ainsi, comme le rapporte The Verge, King propose dès ce mercredi 1er avril les vies illimitées dans. Cette initiative prendra fin le 5 avril prochain. En attendant cette date fatidique, tous les timers disparaissent, ce qui permet aux utilisateurs de jouer sans jamais s'arrêter. Les développeurs ont pris cette décision dans le but de soutenir le partenariat entre les studios de jeux vidéo et l'Organisation Mondiale de la Santé pour la campagne intitulée #PlayApartTogether (ou « jouer séparément ensemble »).Maisn'est pas le seul titre de King à bénéficier de ce beau geste. En effet, pas moins de six autres softs disponibles sur les supports mobiles sont concernés. Il s'agit deetVoilà un passe-temps facile à prendre en main et gratuit pour s'occuper durant le confinement. Reste à voir si d'autres studios emboîteront le pas à King en retirant provisoirement les timers et autres barrières qui empêchent les joueurs de profiter pleinement de leurs titres.