Un Burning Crusade Classic vous intéresse-t-il ? Blizzard pose la question

Comment gérer la transition de Vanilla à Burning Crusade Classic ?

Afin d'obtenir un retour de la communauté, Blizzard a envoyé un questionnaire à certains joueurs abonnés à World of Warcraft et jouant sur des serveurs Classic. La plupart des questions concernaient directement WoW Classic, mais certaines d'entre elles portaient sur un potentielPour commencer, l'éditeur demande à ses joueurs à quel point ils seraient intéressés par une version Classic de, la toute première extension de WoW. Cette dernière nous amenait en Outreterre pour affronter Kael'Thas, Archimonde, Illidan ou encore Kil'Jaeden et nous faisait découvrir Karazhan, l'ancien repère de Medivh et l'un des donjons les plus emblématiques du MMORPG, encore aujourd'hui (vous sentez la nostalgie ?).Blizzard s'interroge ensuite sur la manière dont devrait être lancée. Voici les options mises sur la table :Si vous avez des idées, même si elles n'apparaissent pas dans ces suggestions, n'hésitez pas à les présenter dans les commentaires.Blizzard a avoué être surpris par le succès de WoW Classic, s'attendant d'abord à une baisse significative de l'activité après les premiers mois. Il apparaît clairement qu'une version Classic deva voir le jour, probablement suivie par la seconde extension,. Ensemble,etcristallisent toute la nostalgie des joueurs de WoW. Les extensions suivantes ont été bien plus critiquées par la communauté, exception faite deHasard du calendrier, la prochaine extension Hearthstone qui arrive début avril pour débuter l'année du Phénix a pour thème, avec Illidan, l'Outreterre et la Légion Ardente au programme.