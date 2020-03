Control : The Foundation, la première extension du jeu de Remedy, se montre en vidéo

© 505 Games

Près de 5 heures de jeu à prévoir

Paver le chemin pour le retour d'Alan Wake

L'équipe de développement annoncé que le premier pack d'extension, baptisé The Foundation, sera disponible le 26 mars prochain — d'abord sur PS4 et l'Epic Games Store sur PC. Les joueurs Xbox One devront patienter jusqu'au 25 juin pour le découvrir.», pose comme enjeu le communiqué de presse. Et pour l'en empêcher, la nouvelle directrice du Bureau Fédéral du Contrôle — Jesse Faden, que l'on incarne — va devoir s'y rendre pour remettre la main sur Helen Marshall et les secrets qu'elle a emmenés avec elle.Cette première extension, que Remedy promet longue de 4 à 5 heures, sera aussi l'occasion pour le studio de donner davantage d'épaisseur au mystérieux Comité qui semble nous guider de façon sibylline depuis le début de l'aventure.The Foundation permettra aussi à Remedy d'intégrer de nouveaux pouvoirs à l'arsenal de Jesse. « Shape » (probablement « façonnement » en VF) laissera Jesse terraformer certaines parties du décor environnant pour se créer des passages ou terrasser ses ennemis. L'Arme de Service aura aussi droit à une nouvelle transformation.Attendue depuis la sortie du jeu en août dernier, cette première extension pave le chemin vers la seconde — prévue cet été — et baptisée « AWE », pour « Altered World Event » (événement altéré du monde)... à moins que ce ne soit l'acronyme de « Alan Wake Expansion » ?C'est en tout cas l'avis de tout un pan de la communauté dequi, depuis de longs mois, s'amuse à répertorier toutes les références au jeu de Remedy sorti en 2010.Des clins d'œil déjà nombreux, auxquels ils pourront en ajouter bien d'autres le 26 mars prochain. Pour l'heure, aucun tarif n'a été communiqué sur les DLC de, ni sur son Season Pass.