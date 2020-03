Warzone : le Battle Royale gratuit de Call of Duty sera disponible à partir de 16h

© Activision

Gratuit, et disponible enpour ceux qui n'ont pas craqué pour Call of Duty: Modern Warfare , le mode Warzone offrira des affrontements à 150 joueurs sur deux modes de jeu distincts.La majorité des informations publiées hier sont maintenant avérées. Warzone offrira bien deux modes de jeu distinct sur une gigantesque carte — une version étendue de Verdansk, qui est déjà jouable en mode coopération surLe premier, Pillage, innove gentiment par rapport au classique Battle Royale. Dans ce mode, le but est d'être la première équipe à amasser un butin d'un million de dollars. Pour remplir la caisse, il faudra — évidemment — piller des caisses et les ennemis, mais aussi remplir des « contrats » au fil de la partie.Plus classique, le mode Battle Royale fonctionne sur le principe du « dernier homme/escouade debout ». 150 joueurs seront bombardés sur l'immense carte de Verdansk et devront jouer des coudes pour s'équiper avant leurs adversaires et survivre le plus longtemps possible.Pour les y aider, d'innombrables véhicules (tanks, quads, hélicoptères, etc.) seront disponibles sur la carte. Activision communique également sur la présence de « Stations d'achat » qui permettront d'y dépenser la monnaie amassée pendant la partie. On pourra notamment s'offrir des armes, des « séries d'éliminations » ou même accorder une nouvelle chance à un coéquipier.Parlant de seconde chance : Warzone inaugure une mécanique audacieuse dans le Battle Royale avec le concept du Goulag. Lorsqu'un joueur passe l'arme à gauche pour la première fois, il est envoyé au goulag pour affronter un autre joueur infortuné. S'il ressort vainqueur du duel, il est renvoyé au front et reprend le cours de la partie.Sur son site, Activision publie la feuille de route du déploiement de Warzone. Le lancement officiel aura lieu aujourd'hui, mardi 10 mars, à 20 h, heure locale. L'éditeur précise toutefois que les possesseurs depourront accéder au mode Battle Royale quatre heures avant les autres — à partir de 16 h.Pour accéder au jeu, les possesseurs deverront apparaître une nouvelle icône « Warfare » dans le menu principal du jeu. Il leur faudra télécharger les fichiers restants à hauteur de 18 à 22 Go. Pour les nouveaux venus en revanche, il leur faudra télécharger la totalité du client de Warzone, à hauteur de 83-101 Go. Prévoyez de l'espace sur votre disque.Comme, Warzone prend en charge le jeu cross-platform. Concernant le modèle économique de ce nouveau jeu à part entière, Activision s'est fait plutôt avare en informations. On s'imagine qu'une boutique garnie d'éléments cosmétiques sera de la partie, et que les détenteurs du Season Pass derecevront quelques bonus en jeu.