Control, Wolfenstein 2 et Tomb Raider rejoignent le Playstation Now en mars

Le catalogue PS Now s'étoffe

NASCAR Heat 3

Dead of Alive 5 Last Round

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romand of the Three Kingdoms XIII

Si les abonnés PS Plus profiteront ce mois-ci deet de, les abonnés PS Now pourront s'adonner à l'un des jeux les plus captivants de 2019 : notre test ici ).Déjà riche de plus de 700 références, le catalogue du PlayStation Now reçoit aujourd'hui l'excellent jeu d'action de Remedy, ainsi que l'inévitable(déjà disponible sur toutes les plateformes concurrentes) etPour les accompagner, d'autres titres seront aussi ajoutés au catalogue PS Now ce mois-ci :Rappelons enfin que les jeux disponibles sur le catalogue PlayStation Now ne le sont qu'à titre temporaire, et qu'à l'instar de Netflix, chaque mois un certain nombre de titres le quitte au profit d'autres.