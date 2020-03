Le RPG en monde ouvert sur mobiles Marvel Future Revolution annoncé

Une belle note d'intention

Récemment, Marvel a multiplié les partenariats avec les plus grands éditeurs de l'industrie pour donner naissance à des jeux vidéo de qualité. Nous pensons bien évidemment à l'excellentréalisé en collaboration avec Sony, àavec Nintendo et à, édité par Square Enix, qui sortira le 4 septembre 2020.Ainsi, la firme détenue par Disney a profité du salon PAX East de Boston pour présenter un nouveau projet. Il s'agit de. Ce dernier sortira uniquement sur les supports mobiles (iOS, Android) et sera un RPG en monde ouvert. De nombreux super-héros comme Spider-Man, Captain America, Doctor Strange ou encore Captain Marvel seront jouables.Pour le moment, nous devons nous contenter de la bande-annonce d'intention réalisée par Marvel avec le moteur du jeu. D'autres informations seront communiquées prochainement. En attendant, le site officiel permet aux joueurs intéressés de s'inscrire à une newsletter. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour l'instant.